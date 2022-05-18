直升機空中解體律師罹難　遺產管理人指事涉疏忽入稟索償

律師王輝雄3年前獨自駕駛小型直升機飛行，當他準備折返石崗機場時，直升機疑在大埔林錦公路上空解體，墜落嘉道理農場山坡，拯救人員其後在附近發現機師的焦屍。死者的遺產管理人昨日（17日）入稟高等法院，向香港飛行總會和直升機生產商索償，但入稟狀中未有列明具體索償金額。

本案原告是盧善儀和王俊雄（均為譯音），以死者王輝雄的遺產管理人身份興訟，2名被告依次是香港飛行總會及Robinson Helicopter Company, Inc.。入稟狀指，在2019年5月19日，死者獨自駕駛型號Robinson R44 II的直升機（註冊標誌為B-KTK）在大埔區飛行，至下午5時25分，當直升機返回石崗機場途中，在林錦公路上海拔2000呎的上空，向西南方接近「Kadoorie Gap」時空中解體。

原告指，是次事件是由於2名被告疏忽，違反法定責任及服務契約而導致，因此要求被告賠償，包括所衍生的利息和訟費。入稟狀又透露，依據《香港民航（意外調查）規例》及《國際民用航空公約》，民航意外調查機構目前仍在調查事件起因。

案件編號：HCPI 107/2022