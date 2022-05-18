專家指能否遏止第6、7波疫情　視乎病毒繁殖及接種率

因應最近疫情有回升迹象，香港大學李嘉誠醫學院藥劑學系榮譽助理教授陳德光表示，疫苗接種能否有效預防第6波或第7波疫情，除了視乎疫苗效力，還取決於病毒株的繁殖數量和接種率。由於疫苗在預防感染方面非常有限，而變異病毒的繁殖數量非常高，他認為即使全港市民都接種3劑疫苗或全都接種復必泰，惟單靠疫苗接種，不推內防反彈、外防輸入的措施，相信無法成功阻止下一波疫情的發生。

陳德光在一個電台節目表示，長者重病及死亡的風險較大，故接種疫苗將有助維護醫療系統。他續指，如80歲以上的人士不接種疫苗，染疫後的死亡風險超過10%，但大多數60歲以下人士的風險均低於1%，加上現時逾9成60歲以下人士已至少接種兩劑疫苗，故認為這群年輕成年人無論接種2劑或3劑疫苗，在保護性方面差異不大。

陳又指，年輕成年若不選擇接種疫苗屬自己的事，至於當下一階段疫苗通行證措施落實後，若屆時未有打齊疫苗，部分地方將被限制進入，故從本質上相當接近強制接種疫苗，在公義上，對拒絕接種疫苗的人士來說，這是嚴重剝削他們上班和上學的權利。他認為，以香港目前情況，包括病毒發展和疫苗功效，沒有充分理據取締這些人士的「知情拒絕」權。