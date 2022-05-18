港府加強外展隊谷針　院舍長者首針比率逾8成

由2021年2月新冠疫苗接種計劃展開以來，港府谷針無上限。勞工及福利局今日(18日)回答議員質詢時指，當局已於3月18日至本月10日期間完成3個階段的院舍疫苗外展接種工作，期間醫護團隊及到診註冊醫生共到訪院舍4,347次。當局透露，院舍整體第1針接種率已由3月中的55%上升至5月10日的84%，其中安老院的接種率是82%，而殘疾人士院舍則為89%。兩類院舍同期的第2及3針的整體接種率分別為56%及14%。

第5波疫情下多間院舍出現確診個案，政府已呼籲到診註冊醫生及醫療機構調動資源，優先為安老院及殘疾人士院舍提供服務；並同時動員醫護界人士，協助其組織外展團隊為院友作健康評估及打針。截至5月10日，共有14間醫療機構或組織，包括由13隊私家醫生組織及1隊衞生署公務人員組成的隊伍，以及200多位到診註冊醫生，負責為約1,100間院舍作外展接種，涉及醫療人員總數超過700人。勞福局續指，現時所有院舍均獲配對醫療機構／組織或到診註冊醫生作打針。相關醫療團隊會繼續按院友的打針期限為其接種疫苗。

勞福局強調，疫情中長者是最高危一群，特別是院舍長者。為加強院舍的整體抗疫能力，應對可能出現的第6波疫情，政府已成立由勞福局牽頭的跨部門工作小組，檢視院舍的抗疫能力及商議有效而可行的改善措施，工作小組成員包括食衞局、發展局、社會福利署、衞生署、消防處、機電工程署及醫院管理局的代表。工作小組正討論多項措施，為下一波疫情做好準備工作，例如改善院舍通風以減低病毒在院舍內散播的風險、加強院舍的感染控制、改善院舍與各政府部門之間協調等，稍後會適時公布工作進度。