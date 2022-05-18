12港人蛇廖子文鄭子豪認管有物品意圖破壞　下周二判刑

12名香港人蛇偷越邊境事件中，其中2名企圖偷渡被截獲的人士，當時未成年的廖子文、及技術員鄭子豪，與另外2名男子涉嫌串謀縱火被控。案件今天（18日）在區域法院續訊，4名被告均承認交替控罪管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，法官將案押後到下周二（24日）聽取求情及判刑，期間4人須還押。案情透露，當日警員在涉案單位內搜出多樣製造汽油彈的材料及半製成的汽油彈；當警方進入涉案單位時，有被告一度爬出窗外及留在簷篷位置。

本案4名被告依次為鄭進（34歲、時裝設計師）、鄭子豪（20歲、港鐵技術員見習生）、李威龍（28歲、廚師）及廖子文（19歲、學生），他們被控一項串謀意圖危害生命而縱火罪，及一項屬交替控罪的管有物品意圖摧毀或損壞財產罪。4人承認交替控罪，法官游德康依例裁定4人串謀縱火罪名不成立。4人今天承認的案情透露，2019年9月30日晚上約10時半，鄭進和一名叫鄧棨然的男子在灣仔金樂大廈地下大堂被警員截查，鄧手持2個泵和一些食物，鄭進則攜有2張該大廈的匙卡和一些飲品。警員其後持手令到大廈19樓一個單位內搜查，當警員進入涉案單位時，鄭子豪身處睡房中內，而廖子文和李威龍則從另一睡房爬出窗外，並留在外牆簷篷位置，直到稍後分別被救回安全地點及被拘捕。

案情續指，警方在單位內檢獲一些半製成的汽油彈、製造汽油彈的材料和部件，包括1個塞手指套的玻璃樽、21個玻璃樽、408 毫升異丙醇、750毫升乙醇、4.07升汽油、多盒大頭針及一些鎂粉、鎂屑等，單位內又發現1部無牌無線電通訊器具、多個護眼罩及防毒面罩。另外，在警方進入涉案單位時，1個玻璃瓶及1個黑色紙盒曾從單位墮下到大廈4樓外的平台上，紙盒上亦發現李的指紋。警方在檢驗鄭進的手提電話時，亦發現鄭進和鄧於案發前透過通訊軟件 「Telegram」，在群組討論製造汽油彈，並計劃在涉案單位內製造汽油彈及打算在2019年10月1日使用。李與鄧亦透過「Telegram」討論就製作汽油彈向其他人提供指導。

以上案情提到的鄧棨然，亦是「12香港人蛇」之一。他原亦為本案被告，但現在他並不在被告名單內。據知他現仍於內地服刑中。

案件編號：DCCC 323/2020