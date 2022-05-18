退休漢圖食狗肉罪成　上訴被高院駁回

70歲退休漢前年涉嫌將相信遭車輛撞斃的唐狗拉離行車路後，徒手扯出唐狗的內臟放進膠袋企圖帶走。他經審訊後被裁定企圖使用狗肉作食物罪罪成，判監5天但准緩刑1年。他早前不服定罪提上訴，高院原訟庭法官李運騰今（18日）頒判詞，認為原審裁判官正確地裁定控罪中的「肉」包括內臟，相信上訴人是準備拿來食用，故駁回上訴維持原判。

法官在判詞中指，本案其中一個議題，是條文中沒有就「狗肉」或「肉」作釋義。法官認為，條例立法原意是針對屠宰狗隻的殘酷行為，或散播狂犬病的風險，若僅限制人吃狗隻的肌肉，卻容許進食內臟，就有違立法原意。另外，由於要證明涉及的狗隻是遭宰殺是幾乎不可能，因此若控罪限於被宰殺的狗或貓的軀體，會過於狹窄。上訴人說只是收拾被撞後的狗隻內臟食用，同樣不構成辯護理由。法官認為原審裁判官判決正確，因此駁回上訴。

上訴人張顯明，被控於2020年10月14日，在落馬洲青山公路新田段往元朗的行人路上，企圖使用一隻啡色成年雌性唐狗的肉作食物。控方案情指，有途人見上訴人扯出狗隻內臟，放進膠袋及想帶離現場，途人為了讓狗隻留全屍，答應給上訴人100港元，要求他放下膠袋。上訴人收錢後最終交出膠袋。被告則辯稱，當日見到已死去的狗在馬路上被車多次輾過，他怕影響交通，所以把狗屍拖上行人路，他想將內臟帶回家後棄掉。

案件編號：HCMA 265/2021