發泡膠箱圍城惹火　政府每日清理不足5成　議員轟部門零協調

疫情下內地禁止循環使用曾運往香港的發泡膠箱，又暫停跨境貨車運載發泡膠箱到內地回收廠，觸發多區出現數米高的「發泡膠山」，火警頻生。有議員今日(18日)在立法會會議上批評政府部門各自為政，形容當局只呆等內地接收發泡膠箱，令市民對環保政策失望，當局回應指每日有12萬個供港發泡膠箱，清理只有3至4成，本地業界會協助回收，又希望經消毒後可運往內地重用。

議員陳克勤質問現時每天有多少個發泡膠箱隨供港蔬菜運抵香港，以及現時食物環境衞生署每日處理情況。環境局局長黃錦星指已加緊跨部門協作，以解決發泡膠箱回收問題。政府會支援本地發泡膠箱回收項目，並支援業界加大回收能力。另外，政府亦會加緊和內地相關單位，探討經消毒的發泡膠箱是否可運往內地重用。黃錦星又指每日有12萬個供港發泡膠箱，合共48公噸，而當局每日清理4至5萬個發泡膠箱，而本地回收業界亦會協助回收。

不過，陳克勤其後會上展示連串發泡膠箱圍城的照片，並形容現時將發泡膠箱運往內地，如通關一樣都是遙遙無期，而一個發泡膠箱亦能體現政府各部門之間的不協調，以及環保政策的不作為，並質疑「對唔對得住市民對環境局嘅期望」。黃錦星強調發泡膠箱是重用為本，有市有價，希望可以運往內地重用。

議員朱國強指廢發泡膠箱分解時間可能長達數千年，因此會否考慮在公共街市及垃圾收集站，添置更多發泡膠壓縮機。黃錦星回應指正和業界緊密合作，由於現時堆積情況屬短期，一旦投放大量資源增加發泡膠壓縮機，當日後情況改善，機器就會變成廢物，所以要平衡這方面工作。