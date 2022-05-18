黎智英涉欺詐案　周達權指佔用處所公司與印刷業務無關

壹傳媒黎智英與壹傳媒集團行政總監黃偉強，涉嫌違反地契使用價值5.16億港元將軍澳工業邨地段，並隱瞞業主香港科技園公司，令與黎智英相關的公司獲得租金利益，2人被控欺詐罪，案件今（18日）於區域法院續審，續由獲免予起訴的壹傳媒前營運總裁兼財務總裁周達權作供。周指黎的私人公司力高顧問曾替22間公司任公司秘書，黎亦是當中部分公司的董事，而該些公司與印刷業務並無關係。周又指Mark Simon在力高顧問乃替黎工作，「如果係Mark Simon講嘅，我哋理解係得到黎生嘅同意」。

周達權表示，自己於力高顧問有限公司（力高）曾負責後勤工作，主要負責簽署採購申請書等財務文件。力高任何的開支均要2人簽署支票，他及Mark Simon是其中一名簽署人，「當然黎生就可以自己一個簽」。力高並曾替22間公司任公司秘書，而他亦曾按黎的指示，接替前上司出任部分公司的董事，並以信託形式替黎在該些公司中持股。周又指力高是按Mark Simon的指示，替該些公司擔任秘書，而該些公司與印刷無關。及後有報道提及力高在涉案處所營運，Mark Simon指黎同意將有關公司全部搬走，黃偉強遂另找地址做註冊地址。另周指據文件顯示，力高自1998年將註冊地址轉到涉案處所後，其董事會均在涉案處所舉行。周又指黃是第一身處理租務事宜，故應了解相關租務限制、牌照申請及要求，並指黃處理租務事宜逾10年。

本案被告依次是黎智英（74歲）和黃偉強（60歲），2人被控1項欺詐罪，指2人連同周達權及其他人，於2016年1月至2020年5月19日，向香港科技園公司隱瞞在非按訂立租契的情況下，使用在將軍澳工業邨駿盈街8號的處所；而黎再獨自面對多1項欺詐罪，指他連同其他人，於1998年4月1日至2015年12月31日，同樣隱瞞非按訂立的提案計劃書及租契的情況下，使用涉案處所。

案件編號：DCCC 349/2021