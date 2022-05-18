「綠綠賞」回收積分計劃會員倍增　黃錦星稱回收配套逐步完善

環保署近年推動市民減廢回收，環境局局長黃錦星今日(18日)於網誌表示，社區回收網絡「綠在區區」在茁壯成長，回收環保站、回收便利點、以街站形式運作回收流動點分別已增至共11個、32間，及超過120點，而旗下「綠綠賞」積分計劃從2020年尾推出至今，會員帳戶累計升至近15萬，較去年同期約一倍增長。

黃表示，廢物為本港三大「碳排放」源頭之一，預計最快在明年下半年落實的垃圾徵費計劃正於準備階段，而截至今年3月，環保署推行「垃圾收費」的實踐計劃，已覆蓋逾50幢公屋、約200條鄉村、3幢政府聯用辦公樓、2個商場及10多間食肆，亦透過「環保基金」資助非牟利機構及團體舉辦相關社區參與項目，至今全港各區共有約1,200個不同處所參與，包括俗稱「三無大廈」的沒有法團、沒有居民組織及沒有物管公司的大廈，部分項目額外為「三無大廈」的公共地方加裝閉路電視，改善因欠缺管理引致的非法棄置和環境衞生問題。

本屆政府任期走進尾聲，黃錦星回顧5年間40篇網誌中，近半數目都是關乎減廢回收，稱證香港應對外圍回收市場逆轉的大挑戰，政府期望化危為機，正在逐步增撥資源支持本地的減廢和回收工作，又稱本地的回收配套已經進步良多，當前的關鍵瓶頸之一是如何加強大眾「揼少啲 慳多啲 識回收」的知行合一，期望市民多源頭減廢，多認識並善用社區回收配套。