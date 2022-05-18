利葵燕指公僕加薪追不到通脹等於減薪　追回通脹僅彌補購買力

薪酬趨勢調查結果，高中低層公務員均加薪。華員會利葵燕指受到通脹壓力，追不到通脹已等於減薪，又強調追回通脹並不等於加人工，只是彌補購買力。高級公務員協會則指報告只是初步調查結果，有待各與會人士研究並確認，協會需仔細研究報告內容，暫時不作回應。

利葵燕指調查結果的參考價值不大，工會早前已提出，受疫情影響，經濟嚴重扭曲，調查結果會有較大偏差。最新數字反映，涵蓋的包括金融、保險、專業、電訊及公共事業等受疫情影響較少的私人公司，亦沒有包含失業、半薪、開工不足及停薪等情況，因此數據會較好。她又指由於本港防疫措施較外國嚴謹，再加上移民潮，令公司需要上調薪酬去吸引及挽留員工，特別是填補中高層職位，以致高層公務員的正指標較高，形容是出乎意料之外。

公務員過去兩年均凍薪，她認為已影響士氣，而在疫情期間需維持恒常服務，作為抗疫工作的骨幹，壓力相當大；但明白公務員需承擔抗疫重擔，與市民共度時艱，為免引起爭議，製造社會分化，會平衡各方面因素，下周向政府提交調整建議，強調追回通脹並不等於加人工，只是彌補購買力。