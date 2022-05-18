亞博館第5波服務5000確診者　逾千長者平均留醫8.4天

本港第5波疫情有大量長者染疫，尤其是安老院舍長者，亞博館於3月時曾在一日內有4名長者送院，其中3人離世1人昏迷。食物及衞生局今日(18日)表示，在本年1至4月，亞博館的檢疫中心共接收1,315名與確診個案有密切接觸的長者；自第5波疫情以來，亞博館共為超過5,000名新冠病人提供護理服務。3月中，醫管局進一步將亞博館設施轉型為新冠治療中心，轉型前，亞博館主要接收病情較輕微及有自理能力的病人，於2月初最高峰時每日接收及治理約600至700名確診者；轉型後接收的病人則普遍較年長、有更多自身疾病及缺乏自理能力。他們大多需長期臥床或患有慢性病，身體狀況因確診進一步惡化，需更高程度的護理。

社署管理在亞博館的檢疫中心，有362名長者在檢疫間確診，255名無病徵或病徵輕微者轉往暫託中心，由醫管局提供支援，另107名病徵較嚴重或病情出現變化的確診者則送往醫院，當中沒有人在檢疫期間死亡。在床位使用率方面，2月的檢疫中心床位由320張升一倍至640張，使用量由7%大幅度升至64%，當中更有360名長者檢疫期間確診。食衞局表示3月份床位已全部轉為暫託中心之用，以紓緩醫院病床不足的情況，故未有相關數據。而在疫情放緩的4月，有480張檢疫中心床位，使用率回落至9%，部分場館的床位亦由同月25日起轉為檢疫用途。

另外，確診長者康復後或現長期後遺症，食衞局指中醫藥在復康方面有明顯優勢，可減少後遺症及降低復陽率。醫管局於2020年4月推出的「中醫門診特別診療服務」，透過全港18區中醫診所暨教研中心為確診的公立醫院出院病人及完成隔離人士提供最多10次免費中醫內科門診復康服務，截至5月15日，已有逾26,300名康復病人參與。醫管局另設「安老院舍中醫診療服務」，為確診的安老院舍院友及職員提供遙距中醫診症或外展中醫服務，服務亦已擴展至中醫藥復康診療，服務自今年2月開展至今，已有237間院舍參加，並已提供超過9,100次診療。