九鐵去年續錄逾21億虧損　較前年減少1.36億元

受惠於屯馬線通車帶動客流量，持有相關鐵路資產的九廣鐵路收入亦隨之上升，根據財政司司長提交立法會的「九廣鐵路公司二零二一年年報」顯示，九廣鐵路經營溢利為3.87億港元，較2020年的1.36億港元增加2.51億港元，然而去年度會計虧損雖較2020年錄得的虧損22.91億港元，減少約1.36億港元，但仍有21.55億港元虧損。

九廣鐵路公司主席許正宇於年報中提到，屯馬線的開通扭轉自2020年起客流量下降的趨勢，但新冠病毒疫情為業務帶來沉重壓力，儘管去年鐵路網絡的客流量反彈至疫情爆發前的約85%，但由於跨境鐵路服務仍陷於停頓，因此票務收益僅恢復至疫症前水平的46%，但預計隨沙中線開通將進一步增加客流量。

年報中指出，九廣鐵路的收益主要來自根據服務經營權協議，及服務經營權補充協議收到的年度付款，包括年度定額及非定額款項。其中去年年度非定額款項主要受客流量上升影響而錄得2.6億港元，較2020年的2.38億港元增加約9%。但去年未計入折舊、攤銷及減值的經營成本為1.65億港元，其中4,200萬港元為公司債務組合的利息支出，其他主要開支項目包括直屬員工薪酬1,100萬港元及支付港鐵公司及其他公司提供的外判支援服務的2,900萬港元，整體經營成本較2020年的1.56億港元增加9億港元。