票價調整機制下半年檢討　港鐵：第3季將諮詢公眾

港鐵票價調整機制由2007年兩鐵合併後沿用至今，並逢5年一檢。運輸及房屋局透露，下一次檢討將按計劃於今年下半年展開，預計於2023年上半年完成。政府預計今年第3季開始進行公眾諮詢，屆時亦會諮詢立法會交通事務委員會的意見，務求制訂一個務實、平衡的方案。

議員林筱魯認為，港鐵票價機制根據一條直接驅動的方程式調整票價，導致過去出現港鐵公司錄得巨額盈餘仍可上調票價的情況，並不符合市民的期望。運房局指，現有機制以政府統計處數據訂定，反映香港整體經濟表現，是一個公開、客觀、具透明度的機制。機制自2008年實施至2021年期間，港鐵票價每年平均增幅為2.1%。同期香港按年的平均通脹率為2.6%，而香港薪金指數的每年平均增幅則為3.9%。

翻查資料，港鐵今年整體票價調整幅度為0.5%，因變幅少於正或負1.5%而需要凍價。計及過去兩年累計2.85%延後加幅，港鐵明年若許可加價，其加幅恐至少達4.86%。以往有議員曾提出棄用現有的方程，並拋出可適用於所有公共交通工具的新機制，票價加幅與通脹的一半掛鈎，通縮即減價；政府另可利用港鐵股息，補貼公共交通機構，變相由政府承擔加幅，減輕市民交通負擔。