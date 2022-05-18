5年共400萬另類動物抵港做寵物　環團憂致野生動物絕種

港人近年除飼養貓狗等常見寵物外，龜、蛇、蜥蜴等另類寵物漸成市民的「心頭好」，但環保團體ADM Capital Foundation今日(18日)發表研究時間長達兩年的「野生、受威脅、人工飼養：香港的隱形寵物」報告，發現在2015年至2019年間多達2,440萬隻陸棲另類動物運抵本港，數字接近全部動物未存物種。另檢視漁護署資料發現，多達400萬隻該類動物進口作寵物貿易之用，由秘魯、美國等84個國家引入，超過700個物種，當中爬行類更佔每年進口量的97%。

ADM Capital指出，受《瀕危物種國際貿易公約貿易公約》規管的動物，在短短5年間進口量達280萬，近四分之三為瀕臨絕種物種，當中逾16.6萬屬滅絕的機率為「很高」或「非常高」的野生種群。而《公約》規管外的120萬進口動物中，亦有約7%為滅絕機率很高或非常高的野生種群，甚至有約12%未知是否滅絕的情況。報告首席作者Sam Inglis指，港人對另類寵物物種的需求，如黃頭側頸龜、非洲盾臂龜等，貿易發展迅速、交易量大，不論人工繁殖或野生捕獲，牽涉數百個近乎來自每個生物群落的物種，加劇對野生動物種群的壓力，許多物種正面臨滅絕的威脅。

團體提到，不少另類動物生存要求高，並不適合在港飼養，例如非洲灰鸚鵡需要大量的智力訓練及社交互動，工作繁重的港人未必能持續訓練鸚鵡，部分家庭的活動空間亦難以滿足牠們的需求。然而，欠缺心理關注的鸚鵡容易出現焦慮、挑釁性情和自殘等有害行為。獸醫陳麗盈指，部分市民飼養爬行類動物，但對另類動物的認識貧乏，寵物店及網上的資料又不全面及準確，令市民飼養動物時，濕度等環境未必能滿足動物的天然要求，有損動物福利，認為市民不要勉強飼養。團體又呼籲政府引入另類動物的「正面清單」，列用可作入口作寵物貿易等用途的物種，規管以商業目的飼養另類寵物的人士，並修訂管有瀕危物種的許可證制度，阻截面臨高滅絕風險的另類寵物物種走向絕種。