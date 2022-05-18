防疫抗疫基金獲注資2509億　已動用逾1700億　包括予醫管局抗疫

新冠疫情肆虐本港逾2年，各行各業均受影響，政府在2020年2月21日獲財委會批准成立「防疫抗疫基金」，向受疫情重創或受防疫抗疫措施影響較大的行業及市民提供適切的援助。財政司司長今日(18日)回應議員書面質詢時指，當局先後獲立法會批准向防疫抗疫基金注資合共2,509億元，推出6輪合共超過220項措施。截至今個月初，政府已動用基金超過1,700億元，惠及超過700萬人次及95萬個由企業或商戶提交的申請。

上述基金措施包括2輪「保就業」計劃、3輪「創造職位」計劃、180多項支援受疫情及社交距離措施收緊而重創的行業及人士的措施，以及20多項與防疫相關的措施等。政府亦透過基金推出20多項與加強防疫抗疫工作相關的措施，包括向醫管局撥款以對抗疫情，特別是確保前線醫護人員得到足夠支援和保障。這些措施的總承擔金額約為250多億元，佔基金措施的總承擔金額約百分之十。

除透過基金撥款外，政府亦透過其他渠道為醫管局提供額外資源對抗疫情，包括在2020年9月向醫管局提供額外撥款30億萬元，以提升服務容量，應付第4波疫情；在2022-23年度向醫管局提供額外撥款75億元，以及向醫管局提供11億4,100萬元持續支援其不同範疇的工作，包括營運北大嶼山醫院香港感染控制中心及推行疫苗接種計劃等。截至2月尾，醫管局推行各項防疫措施的開支為85億6,500萬元，當中與人手相關的開支佔約31億元。