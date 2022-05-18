酒吧停業5個月員工轉行　業界料復市生意未及疫情前一半

第二階段社交距離措施即將在明日(19日)放寬，多個行業終可重開，其中被迫停業5個多月的酒吧業可在明日起繼續營業，但由於停業日久，許多酒吧業從業員已轉行。有業界人士表示為留住員工，薪金成本需增加約20%，雖然明日重開時或許會有輕微「報復式消費」，但對前景並不樂觀，料生意額只及未有疫情前的一半。

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁表示，雖然「疫情之下開開閂閂我哋(酒吧業)都習慣晒啦」，但重開面對最大的問題仍是人手不足，梁指出酒吧業停業期間雖有員工邊做兼職邊等待重開，但大部分員工因憂慮酒吧業會再次停業而選擇轉行。除了聘請人手的成本上漲外，梁又稱租金、貨品來貨價增長等，非單單一時重開可以解決，經營成本對酒吧業造成巨大壓力。

對於重開後的生意額他亦不感樂觀，梁立仁表示，由於酒吧重開後只可最多4人一枱及營業至凌晨2時，認為限制較多，且市民消費模式改變，有部分餐廳亦在疫情期間改裝成配有類似酒吧的房間等，擔心即便重開後市民也未必會選擇光顧酒吧，而是會到人數上限8人的餐廳等。至於有婚禮顧問稱有新人期望之後可到酒吧舉行結婚派對，梁則表示暫時仍只在查詢階段，礙於酒吧的人數限制及警方較多巡查酒吧，新人未必會選擇到酒吧舉行結婚派對。