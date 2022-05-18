家舍職員涉非禮8歲女舍員案　官存疑點判被告無罪

六旬兒童家舍男職員被指非禮8歲印度籍女舍員，包括強吻她，及脱去2人的褲子、用下體觸碰女生陰部。被告否認2項非禮罪，案件今天（18日）在區域法院續審。法官練錦鴻裁定指控表面證供成立，亦指受害女童作供時給予清晰證供。惟女童在接受辯方盤問時，情緒極之激動，雖然練官不認為她有說謊，非禮事件亦很有可能曾發生，但舉證未能達致毫無合理疑點，最終裁定被告罪名不成立。

60歲被告馬宏輝，案發時在涉案家舍任職。他被控2項猥褻侵犯罪，指他分別於2020年5月某天及6月某天，在某兒童家舍猥褻侵犯女童X。X昨天接受辯方盤問時，辯方展示一些圖畫，寫有「I love you Vincent uncle（被告）」，質疑這是X的心聲。X則表示當時「唔知做緊咩嘢」，更顯得情緒激動而需休庭。練官昨一度問到控方，是否仍堅持控告被告。惟控方今天索取指示後，決定繼續控告。練官則指出，檢控是律政司的決定，但他關心的是女童X表現不穩定，繼續審訊可能令她的創傷更嚴重，練官又直言根據女童表現，她明顯受過創傷。

法官練錦鴻在控方舉證完畢後，裁定案件表證成立，被告則選擇不作供。練官裁決時指，案件涉及2項猥褻侵犯罪，X案發時年僅8歲，被告則是兒童家舍中唯一的男僱員，雖然X在主問階段清晰交代事件，惟本案是一宗刑事案件，任何證人均須接受盤問，法庭亦在毫無疑點下證實被告有作出猥褻行為，而X在盤問時的激動表現，令法庭不能在毫無疑點的情況下接納其證供。練官重申並非認為X有說謊，事件亦很可能曾發生，但他「唯一決定就是撤銷本案」，判被告無罪獲釋。

案件編號：DCCC 783/2021