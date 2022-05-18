筲箕灣新成中心2校服少女墮樓　當場死亡

筲箕灣有2名少女墮樓身亡。今日(18日)下午近4時，警方接獲報案，指新成街8號新成中心有2人墮樓，倒臥1樓平台重創昏迷，救援人員接報趕至救援。據了解，2名墮樓事主均為少女，被發現時身穿校服，救護員作出檢查後，證實她們當場死亡。警方用帳篷暫時遮蓋死者遺體，正封鎖現場及登樓了解，以調查事主身份及墮樓原因。

消息指，事發前有街坊曾聽到女子的尖叫聲，未幾便聽到墮樓的砰然巨響。至下午約5時，部分警員在大廈天台調查，相信該處正是2人的墮樓地點，同時亦檢獲遺書。與此同時，其中一名死者的母親接獲通知到場，她難以接受愛女死訊，哀慟大呼：「我對你唔住！」聲淚俱下的情狀令人心酸。

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