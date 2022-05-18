今增329確診　包括31宗輸入病例　多1宗BA.4變種病毒個案

本港新冠肺炎疫情未止。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布，今日(18日)新增329宗確診個案，包括31宗輸入病例；過去一日再多4名患者離世。另在食肆爆疫方面，東涌富東廣場譚仔雲南米線再多3人確診，累計6宗個案；上環星月樓多6人染疫，包括1名員工，總數達70宗；觀塘「御善私房菜」亦多6人確診；新旺會桌球群組再多1人中招。

在31宗輸入個案中，10宗在機場確診；另有19宗在檢疫期間中招；確診個案分別由英國、美國、加拿大、日本等地抵港。另有2宗輸入個案為檢疫第12日確診，列為二度感染個案，包括36歲男士，已打2針，5月5日由英國到港，3月15日曾確診；另一人為30歲女士，4月1日曾確診，5月5月由英國到港。而早前的輸入病例中，再增一宗BA.4變種病毒個案，29歲女士，已打2針，於5月8日到港，到檢疫酒店後第5日確診，5月12日有病徵，本港至今有8宗BA.4個案。

另外，今日共22宗學校呈報有確診個案，涉19名學生及3名職員。個案中有21宗為快測確診，及1宗經核酸確診，採樣日期分別為1宗本月16日、5宗17日，及16宗為今日。病例分別來自4間幼稚園3名學生及1名員工，9間小學的7名學生及2個員工，9間中學的9名學生。全部無聚集性。