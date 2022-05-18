御善私房菜多6宗確診　累計26人染疫　譚仔群組再多3人中招

新冠疫情未止，本港連日來出現食肆及桌球室爆疫群組。位於觀塘成業街工業大廈的「御善私房菜」今日(18日)再多6宗確診，群組至今累計26宗個案，涉及1名職員及25名食客，大多於5月11日至13日發病，其中15人沒病徵，7人輕微，4宗調查中。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布，有45人曾到「御善私房菜」，另有4名員工，大部分人已檢測，指有關個案涉朋友聚會，到訪人士不是全部人都認識，期間有食物供應，會繼續追蹤結果。

歐表示，東涌富東廣場譚仔雲南米線爆疫，群組再多3人確診，涉3名男食客，年齡31至33歲，當中2人於5月11日病發，1人是5月14日病發，當中1人是早前確診的家人，其群組累計共6人確診，涉5男1女，他們均於5月11日至15日病發，16個環境樣本均無驗出病毒。另外，紅磡「新旺會」桌球群組多1人確診，涉1名17歲男子，5月15日發病，同日快測確診，群組累計共16宗個案，涉14名食客及12名員工。