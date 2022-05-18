星月樓爆疫再多6人中招　確診個案增至70宗

本港第5波疫情未止，連日來有多間食肆爆發感染群組。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布，上環星月樓群組今日(18日)再多6人中招，均為本月10至12日期間驗出確診，包括1名員工及5名食客；星月樓至今累計70宗個案，共涉60名食客及10名員工，當局發現星月樓與西環邨西苑台基因排序高度相似。

歐家榮續指，當局經不同群組採樣後發現，各個群組都是全部都是本地流行的病毒株，但基因排序上有差別，證明他們沒有流行病關聯。不過，調查時發現星月樓有員工住西苑臺，而當時西苑臺正值圍封且已發現有群組，兩地群組基因排序極度相似，中心認為星月樓與西苑臺爆疫之間的關聯就是該名員工，西苑臺個案於5月7日前發生，大廈一共有23宗個案，有個案5月6日已發病，而星月樓5月7日爆發，到底是不是該名員工引致，當局並不排除這可能性。

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅表示，防疫措施放寬後有數個食肆現爆發，當局會追查，故近日一直徘徊在200至300宗確診數。他不排除數字會有波動，而除了個案數目外，亦有多個指標檢視疫情，如醫院壓力包括住院數目、嚴重或危殆數字等。徐續指，當局甚至會以污水作為指標，以了解不同區域會否有傳播，他指出若發現污水被驗出病毒便會進行圍封等行動。