灣仔觀塘及南區多地污水帶疫　居民清潔工等獲派17萬快測包

為應對新冠疫情，政府今日(18日)表示，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在南區、觀塘區及灣仔區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。

涉疫地點包括南區的華富（一）邨、華富（二）邨、富臨軒及華富閣；觀塘區的彩盈邨、彩福邨、彩霞邨、一定富大樓、三喜大廈、仁寧大廈、億富樓、堅美樓、多喜大廈、安德大廈、安泰大樓、安祥大樓、安賢樓、定勝樓、定安樓、定業大廈、定業樓、定興大廈、家利閣、富安樓、德基樓、德昌樓、德明樓、捷煌樓、敬華樓、欣榮大廈、永明樓、永盛樓、永英樓、瑞其樓、百富閣、立興大樓、興風樓、華發樓、金和樓、雙喜大樓、七喜大廈、定富街2-2B號、定業街18-22號及定裕坊12-14號；灣仔區的伊利莎伯大廈、基華樓、文石大廈、駱克大樓、海聯大廈、特麗樓、維新大廈、置景閣、華發大廈、金禧大廈、雅閣大廈及駱克大廈。

由於上址的污水檢測結果的病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向有關地點的居民、在地工作的清潔工和物業管理員工，派發合共約17萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。