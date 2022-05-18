網購騙案不絕　警方一周接17間「伏店」

疫情下網購騙案有增無減，騙徒利用極低價格誘騙買家入局，貨品銀碼不大令買家減低戒心，當買家及後發現收不到貨物，又不能退款時，賣家已經失聯，後悔亦太遲。警方於過去一周再接獲17個詐騙網購專頁。

截至今日(18日)，警方於過去一周接獲17間「伏店」，包括銘購百貨、Ravi loving、張嗨鮮生活坊、皇朝溢星海產、Electronic digital store、喜樂購、OK Group buy、Spell beautiful、友記YO、電子數碼店、Preferred department store、歡歡購、Korat Studio、樂之屋、Living Technology、愛駕旗艦店及Premium Shopping。

而過去一周，高危貨品首10位依次為蛋卷、手錶、電腦、演唱會門票、曲奇餅、網上遊戲帳戶、手袋、禮品套裝、手提電話、模型玩具。警方提醒，市民購物前要留意每周「伏店」名單，亦可在平台的搜索欄輸入賣方店名或收款帳戶，即能查閱賣方曾否有負評、多「嬲嬲」，減低中伏機會。