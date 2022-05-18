首季新私家車一半為電動車　環境局料5000公共充電器早3年落成

為減少城市空氣污染及二氣化碳排放，環境局近年推動電動車普及化，該局最近向立法會環境事務委員會提交的文件顯示，本港今年首季電動車佔新售私家車的比率接近一半，電動私家車總數已超過3萬輛，佔整體私家車總數4.6%，較環境局局長黃錦星上月中稱「每3架車，便有一架為電動車」的比例再上升。

政府車輛方面，當局更新政府環保採購通告，要求除因運作需要等個別原因而未能轉用電動車的車輛外，政府所有新購及到期更換的中小型私家車，必須以使用電動車為標準。而政府今年預算為各部門購入的142輛房車中，55輛將為電動車，佔比近40%，其餘房車因作應急或救援需要，暫沒有適當替代電動車型號。

電動車需要充電站等配套，環境局表示，隨着在政府停車場加裝的1,000個中速充電器將在今年中全數落成，本港可提前最少3年實現原訂在2025年有不少於5,000個公私營公共充電器的目標。政府又正準備在中長期，逐步把部份現有的加油站及液化石油氣加氣站，轉型至快速充電站，預計明年內會為首批數個改為快速充電站的油站用地進行招標。政府亦將今年中推出手機應用程式，向公眾發放政府公共充電器的實時電子資訊。