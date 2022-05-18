累計4100在囚人士確診或列密切接觸者　懲教闢禮堂作方艙

本港受第5波疫情衝擊，確診人數一度每日以倍數上升，病毒更殺入懲教院所。據懲教署最新的數字所示，第五波有超過4,100名在囚人士確診或被列為密切接觸者，需要被隔離接受觀察或治療，另有逾1,100名懲教人員因上述情況未能履行職務，嚴重影響院所的日常運作。所幸懲教人員堅守崗位，迅速應變，使院所得以繼續運作，避免對公共醫療系統造成額外負擔。

為解決人手問題，署方2月中旬先後調配可動用的人力資源包括總部、更生事務組、職員訓練院等人員到不同院所支援，又要求人員每日做快測，確保無染疫才上班。此外，職員訓練院亦被闢作臨時隔離設施，提供88個宿位讓人員使用。至於在囚人士方面，署方亦作出多項應變措施，包括2月中旬起要求他們做快測，調撥歌連臣角懲教所等合適院所作為隔離中心，又在多個院所內將禮堂和室內運動場等改為「方艙」設施以隔離確診者。部門亦根據疫情發展執行「假日運作模式」或「鎖倉運作模式」，同時在緊急情況下暫停在囚人士出庭應訊。

有在羅湖懲教所「方艙」設施當值的人員指，該院所高峰期有逾240名在囚人士染疫，由於先後有大量同事染疫，很多時候在「方艙」當值的同事需獨自照顧近百名在囚人士，最終自己亦不幸染疫，幸好可入住職員訓練院隔離設施，並受到同事的照顧及部門派發的中成藥，終打勝仗康復。懲教署署長黃國興指，部門用盡所有可行的資源，包括將部分設施改變為隔離中心，期望盡量將社會資源留給其他有需要的市民，不加重公共醫療系統負擔。