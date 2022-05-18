因不應訊被捕　被押上庭時再逃走　侍應判囚逾5個月

一名因違反感化令又無出庭應訊而被拘捕的青年，在被押解到九龍城法院應訊時，趁庭警忘記鎖上臨時牢房的大門而偷走，經法院大堂後直接從法院正門離開。他當日晚上被警方捉回，被控以逃離合法羈押罪。他早前認罪，今天（18日）在九龍城裁判法院被判監4個月。至於他原被判感化的2宗舊案件今亦一同重新判刑，新舊3案的總刑期為5個月2星期。

本案案情指今年3月20日，被告余登輝（22歲、侍應）因為違反其他案件的感化令及法庭命令而被警方拘捕，於3月21日被押解到九龍城裁判法院提堂。當日早上被告與另外3名被羈押人士一同在法庭的臨時牢房內等候上庭，而被告被排序到最後才出庭。當負責看守囚犯的警員先後押解該3人上庭後，卻忘記鎖回牢房的大門。被告見狀即偷溜出牢房，再走往另一處出口，並從一個當時沒有無人的法庭內的犯人欄逃出來，最後直接由法院正門離開。當晚被告在其報稱居所內被捕，警誡下稱「阿Sir，我因為仲有私人嘢想做，所以先喺法庭偷走。」

被告另外涉及去年在尖沙咀的1宗無牌賣酒案件，及前年1宗在葵涌發生的刑事毀壞案件，被法庭判處感化令。他因違反感化令，及於今年初缺席進度報告聆訊，違反法庭命令而被通緝，才引伸出今次從法庭逃走的案件。

案件編號：KCCC 671/2022, WKCC 4283/2020, KCCC 1188/2021