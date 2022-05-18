將軍澳反爆竊行動截可疑車輛　向居民派發防盜單張

將軍澳警區早前接獲報案，指有數人徘徊在清水灣道一帶叢林和山坡，擔心他們會以此作掩飾，進行入屋爆竊等犯罪活動。警方接報到場後，隨即在附近調查。事件中，沒有居民蒙上損失。

有見及此，將軍澳警區特遣隊、軍裝巡邏小隊、警犬隊、聯同東九龍衝鋒隊、機動部隊及政府飛行服務隊等人員，今日(18日)起一連7日於將軍澳清水灣道一帶進行代號「捲聲」的反爆竊行動。行動期間，將軍澳警區、機動部隊及警犬隊人員於清水灣道一帶鄉郊地區進行反爆竊巡邏，並於不同時段沿清水灣道一帶設置路障，截查可疑車輛或乘客。政府飛行服務隊則於清水灣道上空及海岸線一帶進行巡邏。

在防罪方面，警民關係組向附近居民進行一連串反爆竊宣傳及教育活動，包括向居民派發傳單及防盜警鐘，張貼宣傳海報及橫額等宣傳物品，藉此提升居民的防盜意識。人員於行動期間亦鼓勵居民加強家居防盜措施，例如安裝設有即時通報功能的閉路電視系統，以便及早發現進行爆竊的匪徒。警方呼籲市民須時刻提高警覺、加強住宅保安、鎖好門窗並慎防盜賊。如任何市民或外傭遇到可疑人，應立即向警方尋求協助。