今增40廈納強檢 觀塘順利紀律部隊宿舍上榜
2022年05月18日 21:38
東網電視更多新聞短片
順利紀律部隊宿舍有大廈納入強檢。
再增40個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(18日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該40個地方的人士，須於明日至後日(19日至20日)期間進行病毒檢測。
涉及多宗病例的地點如下：
1.粉嶺綠悠軒3座
2.柴灣藍灣半島3座
3.觀塘順利紀律部隊宿舍4座
4.觀塘通明街7號光明大樓
5.粉嶺嘉福邨福樂樓
6.九龍塘歌和老街22號香港城市大學學生宿舍滙豐業昕堂
7.鰂魚涌海光苑I座
8.荃灣大屋街18號金豐閣
9.荃灣麗城花園2期2座
10.屯門富泰邨秀泰樓
11.沙田沙角邨雲雀樓
12.牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍2座
13.天水圍天耀二邨耀泰樓
14.馬鞍山迎海1期5座
15.將軍澳廣明苑廣隆閣
16.石硤尾南山邨南偉樓
17.長沙灣元州邨元逸樓
18.牛頭角得寶花園E座
19.牛頭角得寶花園F座
20.牛頭角淘大花園P座
21.黃大仙黃大仙下邨龍光樓
22.紅磡黃埔新邨佳榮樓
23.石硤尾石硤尾邨美柏樓
24.荔枝角美孚新邨第八期百老匯街102-104號
25.黃大仙竹園南邨榮園樓
26.深水埗富昌邨富誠樓
27.土瓜灣傲雲峰7座
28.九龍城煥然壹居H2座
29.秀茂坪秀茂坪邨秀逸樓
30.觀塘祥和苑和健閣
31.牛池灣彩雲(一)邨白虹樓
32.柴灣富景花園10座
33.鰂魚涌太古城廬山閣
34.香港仔田灣邨田康樓
35.鴨脷洲利東邨東昇樓
36.上水彩蒲苑彩晶閣
37.天水圍天盛苑盛昭閣
38.屯門富健花園5座
39.屯門富健花園7座
40.大圍雲疊花園1座
《香港疫慌》專頁:http://hk.on.cc/fea/hkdisease