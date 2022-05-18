今增40廈納強檢　觀塘順利紀律部隊宿舍上榜

再增40個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(18日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該40個地方的人士，須於明日至後日(19日至20日)期間進行病毒檢測。

涉及多宗病例的地點如下：

1.粉嶺綠悠軒3座

2.柴灣藍灣半島3座

3.觀塘順利紀律部隊宿舍4座

4.觀塘通明街7號光明大樓

5.粉嶺嘉福邨福樂樓

6.九龍塘歌和老街22號香港城市大學學生宿舍滙豐業昕堂

7.鰂魚涌海光苑I座

8.荃灣大屋街18號金豐閣

9.荃灣麗城花園2期2座

10.屯門富泰邨秀泰樓

11.沙田沙角邨雲雀樓

12.牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍2座

13.天水圍天耀二邨耀泰樓

14.馬鞍山迎海1期5座

15.將軍澳廣明苑廣隆閣

16.石硤尾南山邨南偉樓

17.長沙灣元州邨元逸樓

18.牛頭角得寶花園E座

19.牛頭角得寶花園F座

20.牛頭角淘大花園P座

21.黃大仙黃大仙下邨龍光樓

22.紅磡黃埔新邨佳榮樓

23.石硤尾石硤尾邨美柏樓

24.荔枝角美孚新邨第八期百老匯街102-104號

25.黃大仙竹園南邨榮園樓

26.深水埗富昌邨富誠樓

27.土瓜灣傲雲峰7座

28.九龍城煥然壹居H2座

29.秀茂坪秀茂坪邨秀逸樓

30.觀塘祥和苑和健閣

31.牛池灣彩雲(一)邨白虹樓

32.柴灣富景花園10座

33.鰂魚涌太古城廬山閣

34.香港仔田灣邨田康樓

35.鴨脷洲利東邨東昇樓

36.上水彩蒲苑彩晶閣

37.天水圍天盛苑盛昭閣

38.屯門富健花園5座

39.屯門富健花園7座

40.大圍雲疊花園1座