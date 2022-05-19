涉刺探異見人士包括知名港人　美起訴1華僑及4名中國國安官員

美國司法部周三（18日）發布新聞稿稱，根據紐約布魯克林聯邦法院周二（17日）解封的起訴書，一名華裔美國公民及4名中國國家安全部官員，被美國司法部起訴，指他們涉嫌串謀進行間諜活動和跨國鎮壓計劃等，被告所針對的對象為著名異見人士、人權領袖和民主活動人士，包括一名沒有公開姓名的香港知名異見人士。

法庭文件顯示，5名被告分別為現年73歲、來自美國紐約皇后區的王書君（Wang Shujun）、來自中國廣東的何峰（Feng He，音譯）和李明（Ming Li，音譯）、來自中國青島的紀杰（Jie Ji，音譯）和盧克青（Keqing Lu，音譯），他們被指在美國和美國國外，參與間諜活動和跨國鎮壓計劃。王於今年3月16日被捕及被刑事起訴，擇日提訊；何、李、紀、盧4人則未落網。

司法部指，王書君在其社區內充當秘密情報員，刺探著名民主活動人士和組織的敏感訊息，並報告給其他身為中國國安部成員的被告。根據法庭文件，王是一位著名的學者和作家，他在皇后區協助成立了一個反對中國政府的民主組織；然而，王被指至少從2011年開始，就利用他在中國僑民和異見人士社群中的地位，替中國及中國國安部秘密收集有關著名民運人士和人權領袖的信息。起訴書稱，何、李、紀、盧4人充當王的處理者，指示王針對中國認為是顛覆分子的特定個人和團體，例如香港民運人士、台獨鼓吹者，以及維吾爾族和藏族活動家等，獲取有關特定主題的訊息，以及對中國國安部來說是重要事項的訊息。

起訴書指，王通過使用加密通訊應用程式和電郵，以及在中國進行的會面，向中國國安部傳達和提供訊息，包括向何、李、紀、盧4人。王經常會在電郵的「日記」中記錄他收集到訊息，以供中國國安部查閱，這些「日記」包括王與知名異見人士的私下談話，以及民運人士和人權組織的活動細節。美方人員在拘捕王及並搜查他的住所時，發現王寫給何、李、紀、盧4人和其他中國國安部官員的大約163條「日記」條目；例如在2016年11月16日前後的一次交換訊息中，王書君告訴李，他「剛剛與一位著名人權活動家談完」，問了「必要的問題」並得到了「坦率」的回答。李回答說：「很好」，並以豎起大拇指的表情符號回應，又指示王把這事寫在「日記」中。此外，王向中國國安部報告過的一名香港民運人士兼異見人士其後被中方拘捕，他在法庭文件中被稱為「香港異見者1號」。

除了上述行為外，起訴書還稱，王將異見人士電話號碼和聯絡方法交給中國國安部，並向美國聯邦執法部門作出重大的虛假陳述，否認自己曾與中國官員或國安部聯絡。