最低工資凍薪4年　上調拉鋸激　議員倡由37.5元加至46元

據統計處數據，本港仍有逾1.4萬人領取最低工資，而工資水平檢討本應每2年至少一次，惟去年凍結於37.5港元水平，變相基層勞工要凍薪4年，是基層的悲歌。至於最低工資委員會上月中展開為期6星期的公眾諮詢亦將於本月底結束，現時坊間的討論更由每小時42港元至50多港元不等，但資方多以疫情打擊為由阻撓，致勞資雙方拉鋸激烈。勞聯議員周小松提出，最低工資應增至46港元，並改為一年一檢：「現時工人艱辛地工作，工資水平還比綜援金低，變相鼓勵港人齊齊拎綜援。」

去年最低工資凍結於37.5港元，下一次調整最快亦要到2023年，最低工資委員會上月就法定最低工資水平邀請社會各界提供意見，諮詢將於本月31日結束。截至5月17日，委員會收到182份意見書。周小松認為，最低工資要增至46港元才合理，按現時本港供養率為1:2計算，意味最基本的生活水平為一人收入至少要足夠供養兩人，然而現時兩人家庭的綜援最新標準金額，以及加上各類津貼為9,658港元。若以37.5港元最低工資水平計算，一般基層工友每日工作8小時，每月工作26日，月薪亦只有7,800港元，較綜援金少近20%。

最低工資推行至今11年，周小松指出，實際上調整的幅度根本跟不上整體勞動市場，譬如「名義工資指數」經已由2011年6月份的173.4，升至2021年6月份的248.9，增幅44%。同期「工資中位數」增幅46%，惟最低工資自實施後的水平，升幅只有33.9%，反映最低工資時薪工人工資調整幅度，遠遠追不上普通工人的工資水平。