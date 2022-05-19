東方日報A1：疫下港人勒緊肚皮　公僕加薪超離地

公僕連續兩年凍薪，今年有望加人工。一年一度的薪酬趨勢調查昨出爐，公務員調整薪酬參考指標薪酬趨勢調查結果，扣除遞增薪額開支比率後，薪酬趨勢淨指標為低層及中層分別加薪2.04%、4.55%，惟高層加薪竟高達7.26%，比率幅度遠遠高於中低層，更遠超通脹，被質疑「肥上瘦下」。有人力資源顧問直指結果驚人、脫離市場現實，可謂超離地；有學者直指現時經濟差，失業率高企，基層市民均需勒緊褲頭過活，加薪令市民反感，再加上公務員抗疫期間表現不佳，尤其高層官員出錯多，反而加幅更高，易令低中層公務員士氣不振，如政府有政治智慧，就不應加薪。

政府預測2022年基本消費物價通脹率和整體消費物價通脹率的預測分別維持在2%及2.1%。但薪酬趨勢調查結果，低層公務員的薪酬趨勢總指標是3.2%、中層是5.58%、高層是8.3%。在扣除遞增薪額開支比率後，薪酬趨勢淨指標分別為低層是2.04%、中層是4.55%、高層公務員是7.26%。

薪酬趨勢調查委員會主席李鑾輝交代初步結果，認為數據可反映市場，私人市場有機會直接影響調薪工作。調查私人市場方面，有80%公司基本薪金調升、其他選擇凍結，沒有減少；額外薪金方面51%公司調升，30%凍結，19%向下調整。本次調查涵蓋9大行業，跟統計處分類搜集，認為調查客觀準確，長遠而言本次方式沒有問題。他認為過往一年高層流動性很大，所以私人機構願意出更多花紅留人。

但有人力資源顧問形容調查結果驚人，脫離市場現實，指本港在以往經濟非常旺盛的年度，加薪幅度最多只有4至5%，經濟較差年份加薪水平一般只有1至3%，認為數字不能反映第5波疫情影響下，企業員工遭凍薪、裁員以及放無薪假等經濟狀況。去年下半年經濟稍為復甦，企業才派發花紅，質疑調查結果將花紅計算在內，不能反映員工薪酬的實際加幅，而在疫情尚未過去，本港尚未與內地通關，政府亦要預留財政儲備作刺激經濟措施，公務員的薪酬應調整至貼近市場狀況，令市民大眾更易接受。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指公務員在抗疫期間無所事事，本應身先士卒但卻早早在家工作，加人工有欠公允，批調查忽視公務員在市民心中的表現。他又稱該調查忽略本年第一季的經濟萎縮，未能讓公務員與市民同舟共濟，與實際市場有很大偏差，如政府有政治智慧就不應加薪。他又指疫情下高層公務員出錯更多，如繼續按照制度讓高層公務員維持加薪幅度，難免讓中下層公務員士氣不振，建議制度要與時並進，批劃一、機械化加薪並非好事，應按個別人員表現調整加薪幅度。

公務員事務局發言人表示已收到薪酬趨勢調查委員會的初步結果，薪趨會將於下星期召開會議決定是否確認這些「薪酬趨勢總指標」，又指行政長官會同行政會議會按既定機制，在決定年度公務員薪酬調整時，全盤考慮所有相關因素，包括從「薪酬趨勢總指標」計算出來的「薪酬趨勢淨指標」、香港經濟、政府財政、生活費用的變動、職方對薪酬調整的要求，以及公務員士氣。

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