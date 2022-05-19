網課設備貴百上加斤　IVE聯科企　推電腦捐贈平台援基層

疫情下網課成新常態，惟部分基層學生或家庭難以負擔昂貴的電子器材費用，致有機會影響子女的學習進度。有見及此，香港專業教育學院(下稱：IVE)雲端系統及數據中心管理高級文憑課程師生聯同數個合作夥伴，利用雲端運算服務，開發名為「iShare」的網上電腦捐贈平台，透過網上配對形式，供大眾向有需要學生捐出不再使用的電腦及配件，以更有效連用數碼資源。

IVE李惠利院校資訊科技系助理講師張偉傑表示，捐贈者可透過系統上載計劃捐贈的器材款式、簡介等資料；至於學生則需要先上載學生證以供身份核實，更要回答設定問題，譬如個人簡介、所需的電腦器材、申請原因等。屆時相關的雲端服務將自動分析申請學生的答案，及確定學生對電腦的需要，再進行配對，當配對成功後亦會發放系統訊息，通知雙方安排自行交收。

負責平台網站開放的IVE雲端系統及數據中心管理高級文憑二年級生蘇家進更稱，系統內的人工智能(AI)可根據學生與捐贈者所居住或工作的地區，與器材供求等不同因素配對，更可透過文字情感分析捐贈的優次。他強調，平台上所有使用者的資料均經過加密處理，以保障個人私隱。至於IVE資訊科技學科的學生，更擔當起維修所有透過平台捐贈的電腦設備責任，包括會檢查故障、維護及更新裝備，確保所捐出的電腦或配件均能正常運作。