日前有消息指,由於港府注意到大部分的「起底」訊息,均來自市民常用的通訊軟件Telegram(Tg),故個人資料私隱專員公署有意首次引用法例,停止或限制市民接達相關平台。Tg發言人回應外媒查詢時,表示對消息感到驚訝。

Tg發言人(Remi Vaughn)稱,該公司一直強烈反對共享個人私隱訊息,禁止「起底」內容。公司管理員定期刪除來自世界各地的「起底」內容,亦會處理所有透過應用程式或發送到該公司電舉報。VVV續指,不論報告的來源,公司處理有關內容的舉報時,都會按Tg服務條款和隱私政策進行審查和跟進,若當中包含非法色情或鼓吹暴力等,將採取相應的行動。不過,任何與政治審查或限制人權有關的請求,例如言論自由或集會權等,「都不會被考慮」(are not and will not be considered)。又指有關管理政策通用於每個國家或地區。