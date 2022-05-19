筲箕灣2名校女生墮斃　校方指死者家長曾求助

兩名分別中四及中二少女，於昨午(18日)近4時，在筲箕灣新成街8號新成中心高處墮下，俱當場死亡。二人就讀的聖保祿中學今晨(19日)回應事件，指校方在得悉噩耗後，已即時啟動「危機處理小組」，並於昨夜進行會議，並與教育局相關專家討論相關跟進工作。

校方表示，各班班主任及輔導員將於今晨向學生講述事件，全校老師、社工及輔導人員等將為各班同學提供輔導，協助學生疏導情緒，並已發出家長信，與學生家長保持聯絡，家校合作留意學生情緒，以給予適切的關心及安慰。

消息指，兩名死者疑為情侶關係，校方未有給予評論，惟透露死者家長曾於恢復面授課堂後，與校方聯絡求助，駐校社工亦隨即跟進兩位同學情況，未料發生憾事，全校師生均感難過悲痛，而該兩名女同學確實尋短原因，需待警方調查確定，校方不便猜測，強調將繼續以輔導、關愛的方法，以了解及處理學生的需要。

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