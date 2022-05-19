批政府對工業支援不足　議員斥政府短視

香港工業發展滯後。立法會今日(19日)續討論並通過「制訂全盤工業藍圖，推動香港工業發展」議員議案，多名議員稱政府對工業發展支援不足，其中議員葉劉淑儀指出，香港製造業本輝煌發展，但過去政府政策過於短視，令香港失去發展的黃金十年。

該議案旨在促請政府抓緊機遇，推動科研及工業技術融合，將科研成果商品化，促新成立的創新科技及工業局推出措施推動香港工業發展等。議員林素蔚批政府對工業支援不足、缺乏宏觀政策指導，令工業難以轉型，並指出再工業化需政府轉換腦袋、改變思維，主動落場進行前瞻性規劃，若政策得宜本港工業可再起飛。議員李浩然認為，推動在工業化旨在思維革新，反之做再多都會在微小之處有阻滯。

商務及經濟發展局副局長陳百里回應指，政府在22/23年增加9,000萬港元經常撥款加強投資推廣署工作，會加強投資網絡、引進人才，同時培育本地人才，加大力度協助港商推內銷市場。創新及科技局局長薛永恒指會加大力度推行再工業化，明白創科及工業需足夠用地，故已預留350公頃土地予創科發展。