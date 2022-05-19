生產力局兩項發明獲創新獎　智能眼鏡分析兒童近視風險

創新科技是香港近年發展成智慧城市的重要元素，由香港生產力促進局研發團隊發明的「電流輔助訂製板金自由成形技術」(「EAFF技術」)，以及近視風險因素監測智能眼鏡，在美國華盛頓舉行的「2022 TechConnect世界創新會議暨博覽會」上獲頒創新獎，連續兩年獲得此獎項，前者有助業界縮短產品製造時間至少80%，智能眼鏡則透過實時數據分析減慢兒童近視加深速度。

「EAFF技術」透過虛擬化技術分析所設計的三維立體模型，以及兩隻6軸機械臂的協同運作，並不需要使用模具便可令產品成型，直接製造出金屬產品。它能模擬機械臂的運行路徑，對板金物料的應力分布、熱傳播及電效應進行有限元素分析。此技術高度自動化兼佔地小，不需要在生產之前製作模具等工序，降低訂製板金零件的成本及簡化生產過程，特別適合用於生產複雜幾何形狀（包括倒扣特徵）的零件，如建築、汽車、醫療器材零件等。整個零件製作時間可由8至15周縮短至少於1周。

另外，兒童在學習或玩遊戲時使用電子產品令近視問題愈趨普遍，生產力局研發的智能眼鏡可監測兒童的觀看習慣及近視風險因素，透過置於鏡腿部分的多個傳感器，能自動監測兒童的閱讀距離、環境光暗度及頭部角度狀態等觀看習慣。通過行動裝置中的藍牙功能，相關數據會被收集並儲存在雲端資料庫中供日後分析。家長可透過手機應用程式即時了解及分析孩子的閱讀、寫作及使用電子屏幕的習慣。