源·區5.26放寬團體預約　環保署推暑假工作坊　宣揚惜物減廢

T·PARK(源·區)是香港首個將廢物轉化成能源的大型設施，自2016年啟用以來已處理逾270萬公噸污泥，日均將超過1,230公噸污泥轉廢為能，產生的熱能供予設施日常運作，剩餘的電力輸出至公眾電網。環保署今日(19日)表示，將透過網上及社交平台舉辦一連串宣傳活動，展示設施如何應用可持續發展的廢物處理方案，實踐「轉廢為能」。署方又會在7至8月期間，舉辦以惜物減廢為主題的工作坊，讓市民體驗資源循環的樂趣。

為讓更多市民可參與T·PARK［源·區］提供的導賞服務，環保署由今日起放寬每節導賞服務的人數至30人，並於5月26日起，重新開放團體，包括學校和大專院校的預約申請。環保署會視乎疫情的最新發展及政府公布的社交距離措施，適時檢視重新開放T·SPA(源·泉)的安排。

香港將繼續發展「轉廢為能」設施，以逐步取代由堆填區處理每日近11,000公噸都市固體廢物。目前在石鼓洲旁興建中的I·PARK1(源·島)將會是本港首個以先進焚燒技術處理都市固體廢物的設施，預計於2025年開始投入服務。環保署亦會就選址屯門曾咀中部煤灰湖的I·PARK2展開環境影響評估及技術性研究，並會展開全港性選址研究，物色其他適合興建「轉廢為能」設施的地點，以實現《香港資源循環藍圖2035》和《香港氣候行動藍圖2050》提出達致「零廢堆填」及碳中和的目標。