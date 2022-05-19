室內運動今起不用戴口罩　健身業界促提供補貼助更新換氣系統

社交距離措施今(19日)再放寬，在室內運動場及健身室，市民做運動不用佩戴口罩。其中健身中心亦如是，但中心要符合換氣量要求。惟有健身業界指，料到6月後才有約一成健身中心符合換氣量要求，因相關設施要投資數萬元，業界未必可即時支付，故暫未願意更新相關系統，他期望政府可提供一半補貼，協助業界渡過難關。此外，不少市民到體育館做運動的市民認為，不用戴罩做運動呼吸更暢順，亦不擔心染疫風險。

香港健身Guide主席邱益忠表示，自健身中心上月復業後，業界生意額回復至高峰期的約7至8成，他擔心疫情會反彈，呼籲當局即使有健身中心出現感染個案，亦不要一刀切要整個業界停業。另有健身教練說，帶着口罩健身感到辛苦，部分項目會減少做。

而在紅磡市政大廈體育館，有打羽毛球的市民認為應一早放寬戴口罩規定，場館有足夠空間，不擔心染疫，相反做運動戴罩會令呼吸困難；亦有市民表示，不用戴罩在室內做運動，始終更為舒適方便。惟有市民持相反意見，在旺角花園街體育館運動的市民稱，現時疫情有所回升，還未是時候放寬，加上場地有其他使用者，戴口罩比較安心。