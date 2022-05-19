政府收回379幅土地　發展元朗南　首期擬建32900伙

早於2012年開始研究的元朗南發展計劃終於有眉目，地政總署今日(19日)公布收回合共379幅私人土地（涉及面積約19公頃），土地將於今年8月20日復歸政府所有，政府會按程序於張貼收地公告後，向相關的土地業權人提供特惠土地補償。

地政總署根據《收回土地條例》(第124章)第4條及《道路(工程、使用及補償)條例》(第370章)第14條張貼收回土地公告，以進行元朗南第一期發展計劃，將提供約32,900個住宅單位，可容納新增人口約98,700人，並創造約13,700個就業職位。該發展計劃包括工地平整和基礎設施工程，讓已平整的土地可用作發展公營房屋、容納棕地作業的多層樓宇、鄉村遷置區、公共休憩用地及部分環保運輸服務預留用地。

政府指，上述土地歸還日期並非工程範圍內受影響住戶及業務經營者須遷出的限期，他們應留意地政總署今年2月16日發出的信件內所註明的遷出限期(由今年第4季至明年第一季不等)。地政總署會在各個受影響住戶及業務經營者遷出限期前3個月，按照適用程序另行在相關範圍張貼通知。地政總署及相關部門正全力處理受影響土地業權人、住戶及業務經營者的補償安置事宜，在清拆工作開始之前完成所涉個案的跟進工作。