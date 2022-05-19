失業支援等到頸長　調查指逾4成人未獲批　工會促增設上訴機制

政府早前推出「臨時失業支援計劃」，向合資格申請人士一筆過派發1萬元援助金，有工會調查發現，逾4成申請人表示至今仍未獲批，至於未能成功申請的原因則圍繞「開工不足、未有失業」及「申請所需證明文件不足」等，促請政府重新審核，並增設高效透明的上訴機制。

調查於本月7日至19日，以問卷方式進行，成功訪問328人，結果顯示逾40%申請人不獲批，其中不成功的原因最多是「開工不足、未有失業」，佔29%，其次則為23%的「申請所需的證明文件不足」及「申請手續繁瑣」，以及15%的「失業少於30天」。調查更發現，有逾50%人受第5波疫情影響，致就業狀況未復常，包括遭解僱後仍失業、依靠兼職散工糊口、開工不足等。

工聯會權益委員會認為，政府需兌現「寬鬆處理」的承諾，促請重新審批未獲批的個案，將補交資料期限由5天延長至兩星期，同時增設高效透明的上訴機制。工會預計，第5波的影響仍然存在，就業市場可能持續受壓，建議政府將計劃的申請門檻放寬，包括放寬失業前的月薪上限，並縮短需失業不少於30天的要求，更涵蓋至開工不足的人士，以及將資助期延長至最多6個月。