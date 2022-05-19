冷氣工程商涉賄永利前總監換合約　下月轉介區院再訊

2間冷氣工程維修承辦商的1名僱員及1名前董事，涉嫌向1名酒店集團前總監行賄約150萬港元，以獲取該集團旗下一間澳門酒店總值2,200萬港元的冷氣維修合約。廉政公署經調查後，落案起訴該2人共7項向代理人提供利益罪及2項串謀向代理人提供利益罪。案件今天（19日）在東區裁判法院提堂，2被告暫毋須答辯。控方呈上轉介文件，案件將於6月9日在區域法院提訊，此期間2被告准以3萬港元保釋，但不得離港及不得接觸控方證人。

案中2名被告分別是李健宏（58歲、報稱高級銷售經理）及胡德海（55歲、報稱董事）。控罪指，李於2014年6月20日至2016年5月28日期間，無合法權限或合理辯解而向永利度假村（澳門）股份有限公司的僱員容世明，提供7筆合共逾93萬港元賄款，作為對方接收和考慮澳聯向永利提交的冷氣工程維修服務報價單或投標書的誘因或報酬。另外李及胡一同被控於或約於2016年11月26日及2017年1月21日，串謀在無合法權限或合理辯解下，以相同目的向容提供2筆共56萬港元的賄款。

根據廉署資料，案發時李及胡分別在澳聯空調設備有限公司及偉聯空調設備有限公司工作，雖然澳聯及偉聯是2間分別在澳門及香港成立的公司，但由同一名東主營運。永利在澳門經營酒店和賭場，容是其時任總監。他在2014年6月至2017年1月期間，被指收受李及胡的賄款，以接收和考慮澳聯向永利提交的冷氣工程維修服務報價單或投標書。永利於該段期間將約70張冷氣維修合約判授予澳聯，總金額約為2,200萬港元。

案件編號：ESCC 713/2022