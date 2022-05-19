確診重症患者大減　專家倡7月份如無變種病毒　允室外免戴口罩

本港新冠疫情有所緩和，港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅今早(19日)於電台節目表示，現時大部分確診個案都是輕症或無徵狀，以瑪麗醫院為例，目前只有3名患者入院，較高峰期500人大減，對醫療系統造成的壓力有限，故此認為到7月份時，只要無新型變種病毒出現的話，市民在室外大可不必戴口罩，熔斷機制亦可取消，容許訪港旅客居家隔離。

至於政府早前就一宗死前接種疫苗個案賠200萬港元，作為新冠疫苗臨床事件評估專家委員會兼共同召集人，孔指66歲女死者是被歸類為無法完全排除與疫苗接種無關係，因死者去年7月接種首劑復必泰疫苗，16日後死亡，而解剖結果證實死於心肌炎。他認為今次賠償個案，反映政府認真審視疫苗安全性。

此外，港大感染及傳染病中心總監何栢良亦表示，只要絕大部分都是輕症或無病徵，就不應該對復常步伐構成任何影響，即使本港近日有5個食肆感染群組爆發，至今涉及141宗確診個案，佔同期約4,700宗本地感染病例的3%。他又以新加坡和新西蘭為例，指當地流行的Omicron病毒株與香港類近，就算每日新增幾千宗確診，重症病例都未見明顯增加。他又預料本月底推行下階段「疫苗通行證」之後，屆時大部分學生都已完成接種3針，或毋須再每日快測。