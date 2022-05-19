格鬥教練及女助理涉煽動藏武器　押後7月再訊

格鬥教練及其女助理被指籌辦名為「黑武士軍團」的港獨武裝力量，今年3月被警方國安處拘捕。2人被控煽動行為、藏有攻擊性武器及無牌藏槍等罪，案件今天（19日）在西九龍裁判法院再訊。男教練因確診新冠肺炎，今天沒有出庭。國安法指定法官、主任裁判官羅德泉應控方要求，將案押後至7月12日再訊，以待控方有足夠時間檢驗涉案弓箭、解鎖有關的手提電話、及索取法律意見。女被告今天申請保釋但被拒絕，2人需繼續還押。

2名被告依次是男子黃德強（59歲、武術教練）及女子張文芝（61歲、雜貨採購員）。男被告現控於2020年3月29日至2022年3月20日期間，在香港，作出一項或多項具煽動意圖的作為罪，指他在Facebook發布陳述及海報和營辦武術班。他另被控於2022年3月20日，在新界大圍金獅花園二期金寧閣一單位內管有攻擊性武器，即3把劍、3把開山刀及1把斧頭；及無牌管有槍械，即2支弩。女被告則被控於同日，在馬鞍山新港城3 期一單位，管有3把開山刀及1把斧頭；及無牌管有5支弩。

案件編號：WKCC 834/2022