逾5成受訪者認為應優先與內地通關　機構指反映需求殷切

新冠疫情未止，港人出行、消費乃至生活模式都大受影響，為了解港人對通關、最低工資及消費券等議題的取態，香港研究協會於本月11日至17日訪問1,064名18歲或以上市民，在通關問題上，有52%受訪者表示，本港抗疫策略的目標應優先與內地進行免隔離通關，其次是認為應優先與海外國家進行免隔離通關，佔受訪者中的35%，反映多數市民對恢復正常通關的需求殷切。

在薪酬及消費議題上，多達74%受訪者認為應調高現有37.5港元的每小時最低工資，當中最多人支持提高至38港元至40港元以下，佔其中的21%；其次為支持提高至46港元或以上，佔其中的20%。另有77%受訪者預料未來三個月物價將會上升， 較半年前所做的調查增加16%，另亦同樣有77%受訪者表示，物價上升對日常生活有「很大」及「較大」負面影響。為應對物價上升，有41%受訪者表示會於「休閒娛樂」的項目上減省最多開支，其次為 「日用品、服裝」(19%)以及「食品」（10%)。

雖然港府派發消費券幫補市民生活開銷以刺激大眾消費意欲，但調查發現，只有35%受訪者表示消費開支會因而增加，比例較去年派發消費券時的同類調查僅錄得1%增長，而表示會因此增加5,000港元或以上開支的受訪者，只佔當中的6%，最多人表示會增加約1,000港元開支，佔當中的9%，報告表示情況反映消費券計劃發揮的槓桿效應與去年相若，刺激約三份一市民額外消費，惟比例仍舊多集中在金額較低的組別。協會促請港府密切留意各項民生必需品和服務的供應，確保物價穩定，減低通脹削弱市民消費意欲，同時持續穩控疫情，為與內地正常通關創造條件，為香港經濟營造更良好基礎以邁向全面復甦。