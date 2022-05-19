於新城市廣場重傷2警　3男遭入稟民事索償

2019年7月14日反修訂《逃犯條例》遊行結束後，沙田新城市廣場爆發示威衝突，2名便衣警察在商場內遭人圍毆及用雨傘襲擊，其中1人左眼眶及鼻骨骨折、視力受損。事隔近3年，2名警員於昨日（18日）分別入稟區域法院，就他們所受傷勢，向3名涉案並承認暴動罪的男子索償，其中一名被告犯案時年僅16歲。

首案原告郭兆恒、次案原告張歷恆；首案被告為梁柏添及龔志遠，次案被告則為梁及李文謙，其中李犯案時年僅16歲。2案入稟狀均指，2019年7月14日，原告與其他警員被派遣到沙田新城市廣場，當時有大批示威者集結在商場內，其後被告與其他示威者一起拳打腳踢襲擊原告，亦有人用雨傘及硬物刺原告，令2名原告受到一系列傷勢，包括左眼眼眶及鼻骨骨折、左眼有血腫及視力重影、頭皮有裂傷、臉部及背部擦傷等。

3名被告均於2020年9月在區域法院承認暴動罪，其中李被判監3年4個月，其餘2人被判監4年。案情透露，當日有警員在現場遭示威者襲擊，張向遇襲同袍施援時，遭20名示威者包圍及施襲，歷時約1分鐘。而郭在混亂間與同袍走散，他想協助同袍時亦遭到示威者襲擊，在扶手梯上被10名示威者包圍，及他被人從後推跌，再施襲約1分鐘。

入稟編號：DCPI 1540,1541/2022