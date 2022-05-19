科大團隊研水凝膠新配方　可用於沖廁系統　能殺滅99%新冠病毒

香港科技大學研究團隊早前研發出一種新型水凝膠，將有效控制渠務及沖廁系統的氣味及細菌，其中氣味控制水凝膠(MOC水凝膠)能在香港不同地點，包括沙井、明渠、河道等，並透過殺死產生異味的微生物，達致抑制異味效果；至於近日研發的新配方(AMGel)，更有效殺滅99%新冠病毒Omicron變種株，現於柴灣漁灣邨、興華(一)邨共3座樓宇及基督教靈實協會轄下的安老院舍試用。

研究證實，團隊近日最新研發的AMGel，能更有效地殺滅95%沖廁水中的耐藥性細菌，及逾99%的病毒顆粒，包括MS2及T3噬菌體。科大化學及生物工程學系教授楊經倫表示，AMGel成分含消毒劑，用於針對Omicron表面的棘突蛋白部分，使病毒失去感染細胞能力；至於使用時，可將約10公斤AMGel放置於住宅天台的大型鹹水缸內，能於60天內有效殺滅細菌和病毒。至於MOC水凝膠，楊指出，水凝膠在釋出消毒劑後會分解成沙，故符合安全、環保及具可持續性，可與傳統清理渠道及清淤工作相輔相成，除了可用於沖廁及渠務系統上，更可應用於工業廢料處理設施、堆填區及鮮活街市等容易產生異味的地方。

支援研究的捷和實業首席市務官洪思聰則指，已初步聯絡7至10間學校，將AMGel應用於其鹹水沖廁系統上，亦歡迎更多學校參與，希望最後能推展至約50間學校使用，甚至能透過社區組織協會把AMGel應用於基層社區。