汽車銷售員認疏忽照顧貓隻　索社服報告候判

汽車銷售員男無好好照顧家中5隻貓，導致住所傳出臭味，被鄰居報警揭發，檢查後發現貓隻分別有缺水、上呼吸道感染、耳朵發炎等問題。這名貓主今天（19日）在西九龍裁判法院承認殘酷對待動物罪，主任裁判官徐綺薇將案押後至6月8日判刑，期間為被告索取社會服務令報告，期間被告准以原有條件繼續保釋。

36歲男被告溫緯星，任職汽車銷售員。他今承認1項殘酷對待動物罪，控罪指他於2021年9月25日，在深井碧堤半島寓所內不合理地忽略為5隻貓提供獸醫服務，而導致動物受到不必要的痛苦。

案情指，被告鄰居在案發前1個月已留意到被告家中陽台有1隻很瘦的貓。1個月後該隻貓仍然很瘦弱，而且被告單位傳出臭味，鄰居於是報警。警察上門發現單位內有5隻貓，地下有很多排泄物，用來放置貓糧和水的盤子很骯髒。被告在警誡下表示不知貓隻生病，所以才沒有帶牠們看醫生，又解釋自己工作忙碌。獸醫檢查後發現5隻貓都有指甲過長及牙周病；其中1隻有肚瀉、缺水、體重不足；1隻有上呼吸道感染；還有1隻耳朵發炎。貓主的疏忽照顧令貓隻痛苦數周甚至數個月時間。

辯方求情指，被告是一名獨居的年輕男子，自2015年開始受已離港的朋友所托照顧貓隻，冀法庭考慮被告沒有故意虐待貓隻，只是忽略了牠們的需要，希望以罰款方式處理。裁判官指，本案案情嚴重，全部貓隻都有健康問題，作為貓主應要全心照顧牠們，並要尊重動物，對待他們好像對人一樣。裁判官認為不可以罰款方式處理本案，但考慮被告認罪，決定先為他索取社會服務令報告，再押後判刑。

案件編號：WKCC 845/2022