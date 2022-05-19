海關水警聯合截獲走私快艇　檢136隻貓狗拘一男

昨晚(18日)11時許，水警小艇分區人員發現一艘可疑快艇，從沙洲西面進入本港水域，於是通知正在附近巡邏的警察小艇進行攔截。該艘快艇由一名男子駕駛，警方立即要求對方停船受查，惟男子驅船掉頭離開，兼且以高速航向內地水域。警察小艇全速追截，而對方始終漠視停船信號，反而驅動快艇不斷加速，過程中亦多次大幅度轉向，試圖擺脫追兵。警方追逐至爛角咀西北對開海面時，終於將快艇逼停，隨即上船搜查，並檢獲17個寵物籠，內裏共放有101隻貓及35隻狗，其中最擠迫的膠籠更塞放16隻貓，數量驚人。

小艇分區高級督察翁淦崙形容，該批貓狗顯得非常驚慌，人員立刻安排適當照料，並在稍後聯絡愛護動物協會和漁護署到場處理，經檢查後，確認所有動物均無大礙。警方經一番調查，以涉嫌「輸入未列艙單貨物」、「殘酷對待動物」、「拒絕停航」及「危害他人海上安全」拘捕一名姓梁(30歲)本地男子，案件交由水警總區重案組和海關跟進。

海關海域聯合特遣隊高級督察鄧修賢表示，案中扣查的快艇及截獲貓狗，估計總值約140萬港元。執法人員檢走寵物籠時，發現每籠貓狗數量不一，但均非常擠迫，當中所載的俱屬名種及年幼貓狗，估計是不法分子由內地經水路偷運來港，打算轉售圖利，但亦有可能是網購寵物，被偷運至本港交貨。水警總區刑事部署理總督察陳翎補充，涉事貓狗每隻估值1萬至1.5萬港元，牠們體內均無晶片，暫時交由相關機構照料，後續處理要視乎動物健康狀況等因素決定。另外，被捕人士現正被扣留調查，相信他只是負責駕船工作，執法人員正追查其背後組織，不排除有更多人被捕。