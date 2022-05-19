7人入境檢測證確診　3患者列二度感染個案

澳門新冠病毒感染應變協調中心今日(19日)公布，當地過去一日新增7宗確診病例，患者均是澳門居民，分別由美國、南韓、葡萄牙、香港入境，其中4人判定為無症狀感染輸入病例，另外3宗列為二度感染(復陽)個案。

4名輸入病例均已接種2至3劑疫苗，首名患者為51歲男性，前日(17日)下午3時在香港乘金巴回澳門，持採樣日後24小時內無感染證明，昨日(18日)覆查證實染疫。其餘3名患者均是從其他國家前往新加坡，轉乘TR904航班入境澳門，包括一名21歲女子本月16日由美國乘坐SQ021號航班到新加坡，31歲女患者本月17日由南韓坐SQ601號航班到新加坡，以及一名73男翁本月17日由葡萄牙乘坐LH1781號航班到德國後，再乘SQ327號航班到新加坡。

至於二度感染個案方面，一名患者67歲男性昨日自香港乘金巴入境，他已接種3劑內地研發的科興疫苗，持有採樣日後24小時內無感染證明，入境時接受檢測結果發現染疫，他曾於今年3月確診。另外兩名患者是34歲女子及19歲女子，分別由南韓及美國經新加坡回澳門，二人先後在今年2月及1月確診。