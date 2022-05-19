新冠手尾長　5成染疫倉鼠骨質嚴重流失　港大：恐為併發症

本港已有過百萬人確診訣新冠肺炎，不少研究發現不但會造成肺部感染及炎症，康復後還令患者的不同器官系統現「長新冠」後遺症。惟目前對於感染後引致的臨床症狀，尤其是對骨組織代謝的影響，尚欠全面了解。港大研究發現，染上新冠可誘發破骨細胞的炎性，在確診及康復後造成嚴重的骨質流失；當中急性感染所引起的骨質流失，更會持續較長時間。研究為新冠在骨骼系統上的長期併發症提供新見解。

由港大醫學院臨床醫學學院楊偉國及醫生陳福和領導的團隊，研究新冠對骨組織代謝的影響，故在敘利亞倉鼠模型鼻內注入病毒，收集其受感染後的骨組織樣本。透過三維微米級計算機斷層成像技術，團隊發現感染後會引起長骨及椎骨等部位內的小梁骨結構，出現20%至50%不等的嚴重骨質流失；研究進一步發現骨質流失與因感染新冠誘導的細胞因子失調有密切關係。這病理上的骨質缺乏與破骨細胞，即一種負責骨組織吸收的細胞，的炎性息息相關；由感染新冠引起的細胞因子失調不單影響破骨細胞分化，而且還在骨骼組織中引起促炎症反應，增強其促進破骨細胞生長的影響。

港大表示，以上研究是全球首次利用接近人類感染新冠病毒狀況的敘利亞倉鼠模型，研究新冠病毒對骨組織代謝的影響。研究結果證明，新冠病毒引發的病理性骨質流失可能是一種被忽視的併發症，未來需要在確診患者的後續跟進中更廣泛調查相關情況。相關研究結果亦已在國際學術期刊《自然通訊》發表。