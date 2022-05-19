基層難覓新居　團體促政府設免息借貸　支援劏房戶搬屋

基層劏房戶被迫遷之事屢見不鮮，再覓新居困難重重。有團體今日(19日)發表香港劏房戶搬遷支援試驗計劃評估報告，向9名面對搬遷困難的葵青區不適切居所住戶進行訪談研究，以了解香港的租務制度安排及提供搬遷支援金服務，對劏房住戶的租務決定有何影響。由於住房支出為劏房住戶搬遷時的主要考慮因素，有被迫遷的劏房住戶表示，獲搬遷支援試驗計劃作小額借貸，可以成功在兩個禮拜時間內解決「兩按一上」。團體建議政府可以低金額及免息借貸服務，幫援一眾有經濟困難的基層劏房戶搬遷。

香港聖公會麥理浩夫人中心自2017年開始獲周大福慈善基金的捐助，並設立了「周大福慈善搬遷支援基金」，為搬遷緊急經濟需要的劏房家庭或人士提供租金按金及上期的一次性免息支援金服務，而計劃經3年試驗推行後，於2021年進行「租約按金制度對劏房戶流動性影響評估」的質性研究，發現在9名知悉計劃並面對搬遷困難的葵青區不適切居所住戶，其中有有6位曾使用「搬遷支援金」，3位則沒有使用。

研究結果發現，被訪者最重視的搬遷原因中，難以負擔的房租、室內條件、搬遷支出、濫收電費和水費等是更重要的考慮因素；而租約按金制度亦容易造成居所和質量錯配，影響劏房住戶的搬遷決定。研究指出，搬遷支援金能有助彌補劏房戶申請一筆過緊急支援項目的缺口，亦可協助劏房住戶分擔搬遷支出，使他們更有能力搬往較好環境的住所。團體建議，政府可參考是次搬遷支援金計劃及外國微借貸經驗，在本港實施以低金額及免息的借貸服務作協助基層的第一步援助，以支援基層不適切居所住戶的搬遷需要。